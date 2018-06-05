РИАМО - 5 июн. СМС-сообщения с предупреждением о порывах ветра до 18 метров в секунду от столичного главка МЧС России начали приходить на телефоны москвичей во вторник.

В Подмосковье и Москве объявили «желтый» уровень опасности на вторник из-за грозы и сильных порывов ветра до 18 метров в секунду.

«На основании прогноза ФГБУ «Центральное УГМС» ожидается дождь, усиление ветра до 18 метров в секунду», - говорится в сообщении.

Жителям и гостям города рекомендуют обходить шаткие конструкции, а также парковаться вдали от деревьев.

Во вторник в Москве установится облачная прохладная погода, пройдет дождь, воздух прогреется до плюс 15 градусов.