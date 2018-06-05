РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 июн. Участники различных творческих коллективов городского округа Котельники летом отдохнут в детском оздоровительном лагере в Болгарии, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Около 20 детей, которые посещают творческие кружки и являются участниками различных коллективов городского округа, летом отправятся на отдых в Болгарию. Это ребята из коллективов «Серпантин», «Гротеск», студии изобразительного искусства и ряда других. В числе тех, кто отправится отдыхать, – лауреаты и победители различных конкурсов и фестивалей», – сказал врио главы Котельников Андрей Булгаков.

Он подчеркнул, что, помимо оздоровления в детском лагере, юные таланты городского округа примут участие в международном фестивале в Болгарии. Булгаков отметил, что первая смена откроется в июне, и продлится она 15 дней, вторая – в июле на 21 день, включая участие в конкурсе.

В прошлом году участники творческих коллективов также отдыхали в Болгарии. Напомним, 31 мая в городском округе Котельники на базе школ открылись летние оздоровительные лагеря, которые посещают более 300 детей. Кроме того, юные жители города также отправятся в Крым и Белоруссию.