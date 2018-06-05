РИАМО - 5 июн. Злоумышленник нанес ранение мужчине в ходе ссоры в деревне Ватутинки, по данному факту возбудили уголовное дело, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

По его словам, 3 июня из деревни Ватутинки в медучреждение доставили мужчину 1958 года рождения с проникающим колото-резаным ранением груди, гемопневмотораксом, ссадиной шейной области.

«Установлено, что 3 июня 2018 года в 18:00 по адресу: Москва, поселение Десеновское, деревня Ватутинки, СНТ «Искра-2», неизвестный в результате внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре, неустановленным предметом причинил пострадавшему указанные ранения, скрылся», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что полицейские 4 июня в СНТ «Искра-2» задержали подозреваемого 1955 года рождения.

Собеседник агентства уточнил, что по данному факту возбудили уголовное дело.