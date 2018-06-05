РИАМО - 5 июн. По факту ДТП на Каширском шоссе в подмосковном Домодедове возбудили уголовное дело, в результате аварии три пешехода были госпитализированы, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Четвертого июня на 42 километре Каширского шоссе 47-летний водитель, управляя автомобилем FAW, при совершении поворота не пропустил следовавшую во встречном направлении автомашину Peugeot под управлением 23-летней жительницы Татарстана. В результате столкновения Peugeot выехала на тротуар и врезалась в находившихся там людей.

«По факту дорожно-транспортного происшествия в Домодедове, в результате которого пострадали трое подростков, следственным управлением УМВД России по Домодедову возбуждено уголовное дело по статье 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она добавила, что санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Петрова уточнила, что в результате ДТП три пешехода получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение.