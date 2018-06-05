РИАМО - 5 июн. Футбольный фестиваль «Будь в команде ЦДМ» проходит в Центральном детском магазине на Лубянке в Москве, посетителей ждет праздничная программа и интерактивные представления, фестиваль продлится до 15 июля, говорится в сообщении пресс-службы ПАО «Галс-Девелопмент».

«Центральный детский магазин на Лубянке приглашает москвичей и гостей города на грандиозный фестиваль футбола «Будь в команде ЦДМ», приуроченный к 61-годовщине со дня рождения самого главного детского магазина страны и чемпионату мира по футболу, который пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России», - отмечается в сообщении.

Торжественное открытие фестиваля с парадом игрушек, шоу барабанщиц, интерактивными играми в настольный футбол, выступлением чирлидеров и ярким световым шоу состоялось 1 июня. Фестиваль «Будь в команде ЦДМ» продлится до 15 июля.

«Мы рады поддержать атмосферу всероссийского спортивного праздника, в который совсем скоро окунется Москва. Во время чемпионата мира по футболу посетителей ЦДМ на Лубянке ждет праздничная программа и интерактивные представления», – сказал старший вице-президент «Галс-Девелопмент» Леонид Капров.

В главном атриуме магазина установлена масштабная игровая инсталляция «Кикер» (настольный футбол) и брендированная тематическая фотозона. Волшебные феи, украшающие пространство под куполом атриума, перевоплотились в чирлидеров, в воздух «поднялись» инсталляции в виде футбольных мячей.

Витрины магазина преобразились в знаковые объекты города Москвы - ВДНХ, Воробьевы горы и другие, на фоне которых герои российских мультфильмов «МиМиМишки», «Маша и Медведь», «Лео и Тиг», «Бумажки, Деревяшки», «Сказочный патруль», «Лунтик», «Барбоскины», «Смешарики», «Дракоша Тоша», «Три кота» занимаются разными видами спорта.

В июне в ЦДМ на Лубянке действует специальная рекламная акция. Те, кто совершил покупки на сумму от 6 тысяч, получат специальную скретч-карту с возможность выиграть путешествие для всей семьи от ОАО «РЖД» и другие ценные призы.

Центральный детский магазин на Лубянке открылся 31 марта 2015 года. В ЦДМ на Лубянке расположено более 150 магазинов детских товаров, игрушек, а также товаров для будущих родителей. В комплексе реализована концепция «обучающее развлечение», позволяющая детям в игровых формах получать новые знания.