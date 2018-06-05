РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 июн. Жители поселка Красково городского округа Люберцы пожаловались в соцсети Instagram на ночной потоп в подъезде дома по улице 2-й Заводской. Также они выложили видео в Instagram-аккаунте Lyubertsyonline.

«Пятого июня в 01:00 на 12 этаже в подъезде дома №20/1 по улице 2-ой Заводской в поселке Красково Люберец был потоп», – написали жители поселка в соцсети.

По информации территориального управления «Красково-Малаховка» администрации Люберец, во вторник в 02:00 на 14 этаже прорвало пожарный кран, который окислился. Жители звонили в ЕДС Люберец, но не дозвонились. Своими силами перекрыли все водоснабжение в доме, сварщик заварил этот пожарный кран, после чего водоснабжение было возобновлено.

«Места общего пользования были затоплены. От жителей жалоб пока не поступало. Сейчас ведутся работы по устранению потопа», – пояснили в территориальном управлении.

По данным сотрудника ЕДС ЖКХ Люберец, договорных отношений с ТСЖ «Озерное», которое обслуживает данный адрес, где случился потоп, с единой диспетчерской службой ЖКХ горокруга нет.

«ТСЖ отказывается заключать договор с нами. За минувшую ночь в ЕДС ЖКХ поступило 6 звонков, из Краскова ни одного», – добавил сотрудник ЕДС ЖКХ.