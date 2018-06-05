РИАМО - 5 июн. В столице возбудили уголовное дело по факту ранения мужчины на Ленинградском шоссе, злоумышленник скрылся, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

По его словам, 4 июня с Ленинградского шоссе, 69, в медучреждение доставили мужчину 1994 года рождения с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки, закрытой травмой живота. Его положили в реанимацию.

«Установлено, что в период с 22:45 до 23:30 3 июня 2018 года неизвестный, находясь по адресу: Москва, Ленинградское шоссе, дом 69, в результате внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре, неустановленным предметом нанес удар в область грудной клетки пострадавшему, скрылся», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту возбудили уголовное дело.