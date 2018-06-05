РИАМО (БАЛАШИХА) - 5 июн. В подмосковной Балашихе задержали подозреваемого в хищении телефона за 20 тысяч рублей у местной жительницы, сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции поступило сообщение от 30-летней жительницы Балашихи о том, что неизвестный около одного из домов в микрорайоне Дзержинского похитил ее мобильный телефон. Сумма ущерба составила более 20 тысяч рублей.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками МУ МВД по подозрению в совершении данного преступления был задержан и доставлен в отдел полиции 21-летний местный житель», - говорится в сообщении.

Следственным управлением МУ МВД России «Балашихинское» возбуждено уголовное дело по статье 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Молодому человеку грозит до 12 лет лишения свободы.