РИАМО – 5 июн. Компания Apple на презентации WWDC-2018 представила новую iOS 12, в которой, в частности, появилась функция Siri Shortcuts для голосового помощника, сообщает во вторник Газета.ru.

«iOS 12 обладает повышенной скоростью работы, также в нее была добавлена функция Screen Tim, которая помогает контролировать время использования приложений», — говорится в сообщении.

При этом в операционной системе появилась функция Siri Shortcuts для голосового помощника.

Пользователи iOS 12 также смогут пользоваться Memoji — персонажами, которые будут передавать эмоции и индивидуальность реальных собеседников.