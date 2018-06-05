РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 июн. Сотрудники полиции подмосковного Подольска задержали ранее судимого 34-летнего местного жителя по подозрению в разбое и краже мобильного телефона, сумма ущерба составила более 17 тысяч рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть Львовского отдела полиции УМВД России по горокругу Подольск поступило заявление от 37-летнего местного жителя о том, что во дворе одного из домов на улице Красная в микрорайоне Львовский неизвестный нанес ему телесные повреждения, украл мобильный телефон и денежные средства. Сумма ущерба составила более 17 тысяч рублей.

«Сотрудники отдела уголовного розыска УМВД России по горокругу Подольск в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установили и задержали ранее судимого 34-летнего местного жителя», - говорится в сообщении.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.