РИАМО - 5 июн. Экипажи дорожного патруля Центра организации дорожного движения (ЦОДД) помогут ГИБДД организовать движение в Москве во время чемпионата мира FIFA - 2018, в том числе вблизи спортивных объектов, сообщил журналистам во вторник руководитель ЦОДД правительства Москвы Вадим Юрьев.

«25 экипажей дорожного патруля ЦОДД примут активное участие в организации дорожного движения в ходе проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. Они помогут сотрудникам ГИБДД вблизи стадионов и других точек притяжения», - сказал Юрьев.

По его словам, патрульные уже получили значительный опыт взаимодействия с организаторами соревнований и управления потоками болельщиков в ходе Кубка Конфедераций FIFA и тестовых матчей. Кроме того, с января 2018 года сотрудники дорожного патруля 330 раз участвовали в мероприятиях, где была необходима регулировка дорожного движения и иные организационные мероприятия. Также на постоянной основе патрульные проходят обучение у ГИБДД.

«В то время как региональный центр управления пассажирскими перевозками, созданный на базе ситуационного центра ЦОДД, будет круглосуточно осуществлять контроль за дорожно-транспортной ситуацией в Москве и Московской области на маршрутах движения болельщиков и команд, дорожный патруль сможет осуществлять регулирование и влиять на дорожную ситуацию на местах по указанию ГИБДД. Также патруль ЦОДД во время чемпионата мира по футболу совместно с ГИБДД будет обеспечивать перевозку клиентских групп, участвовать в организации движения в непосредственной близости к стадионам», - заключил Юрьев.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».

В Московской области будут базироваться девять сборных команд. Помимо национальной команды России, здесь остановятся команды Португалии, Франции, Аргентины, Ирана, Перу, Мексики, Бельгии и Туниса.