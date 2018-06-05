РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 июн. Женщина, которую в микрорайоне Климовск Подольска сбил водитель иномарки, получила ушиб головы и в данный момент находится на лечении, говорится в сообщении группы пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городскому округу.

В микрорайоне Климовск утром 4 июня на улице Школьной произошел наезд на пешехода. Водитель, управляя автомобилем Chevrolet Cobalt, возле дома №19 совершил наезд на женщину 56 лет, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

«С ушибами мягких тканей головы пострадавшая находится на амбулаторном лечении», - говорится в сообщении.