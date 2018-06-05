РИАМО - 5 июн. Из-за непогоды во вторник в Москве ожидается большое количество мелких дорожно-транспортных происшествий, водителей призвали пользоваться общественным транспортом, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения столицы.

«Синоптикам опять нечем нас порадовать: весь день будет идти дождь, ветер усилится до 13-18 метров в секунду. Автомобильный поток будет ехать медленнее обычного, возможно много мелких ДТП на дороге», — говорится в сообщении.

В вечерний час пик водителей призвали пользоваться городским транспортом.

Во вторник в Москве установится облачная прохладная погода, пройдет дождь, порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду. Воздух прогреется до плюс 15 градусов.