РИАМО - 5 июн. Сотрудников Центра организации дорожного движения обучили английскому языку к чемпионату мира по футболу 2018, курсы иностранного языка прошли 100 человек, сообщил журналистам во вторник руководитель ГКУ «ЦОДД» правительства Москвы Вадим Юрьев.

«Свыше 100 сотрудников ЦОДД: инспекторы дорожного патруля и специалисты дежурной смены – прошли специальный курс английского языка в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года», - сказал Юрьев.

По его словам, приобретенных знаний и навыков будет достаточно для взаимодействия с организаторами и участниками чемпионата, общения с иностранными болельщиками и туристами. Кроме того, патрульные смогут помочь иностранцам, попавшим в ДТП.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».