РИАМО (БАЛАШИХА) - 5 июн. Полицейские Балашихи задержали жительницу Ростовской области, подозреваемую в краже холодильника из квартиры местного жителя, женщине грозит до 10 лет лишения свободы, сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по Московской области.

«В дежурную часть отдела полиции по Балашихе обратился местный житель, который сообщил, что из его квартиры, расположенной в одном из домов на площади Славы, был похищен холодильник. В результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления задержана 38-летняя уроженка Ростовской области», – говорится в сообщении.

Ущерб составил 14 тысяч рублей. Следственным управлением МУ МВД возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемой грозит до 10 лет лишения свободы.