РИАМО - 5 июн. Открытие городского пресс-центра чемпионата мира по футболу 2018 состоялось в центре Москвы во вторник, передает во вторник корреспондент РИАМО.

В открытии пресс-центра принял участие мэр Москвы Сергей Собянин. Он пообщался с волонтерами центра.

«Я надеюсь, журналистов здесь скоро будет очень много, работы вам хватит. Главное - улыбаться, быть доброжелательными и, конечно, делать все возможное, чтобы помочь, особенно иностранным представителям в нашем городе сориентироваться в тех событиях, которые происходят, рассказать о Москве так, чтобы гости Москвы уехали из нашего города с хорошим чувством, с новыми друзьями», - сказал Собянин.

Как сообщила журналистам руководитель городских пресс-центров Ольга Колева, в ближайшее время в пресс-центре запланировано большое количество брифингов, видеомостов и мастер-классов.

«Я рада вам сообщить, что у нас состоялось официальное открытие нашего городского пресс-центра в Москве. В ближайшее время наша активность будет работать только по нарастающей», - сказала Колева.

Она отметила, что пресс-центр готов к приему большого количества российских и зарубежных журналистов.

Как отмечается в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы, на территории пресс-центра работает бесплатный беспроводной Wi-Fi. Всего для журналистов оборудовано 80 рабочих мест, оснащенных проводным подключением к сети Интернет и электрическими розетками. Имеется навигация и информационные материалы на английском и русском языках. В пресс-центре будут работать до 45 городских волонтеров.

Кроме того, в пресс-центре создана презентационная зона с информацией о Москве. Главный акцент сделан на изменениях, которые произошли в городе за последние годы в развитии общественных пространств и парков, транспорта и спортивной инфраструктуры.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».