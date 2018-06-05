РИАМО - 5 июн. Дорожный патруль ЦОДД помог более чем 7 тысячам водителей в период с января по май 2018 года, при этом около 55% случаев связано с ДТП, остальные – с неисправностями автомобиля и другими причинами, сообщил журналистам во вторник руководитель Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы Вадим Юрьев.

«С начала года - с января по май 2018 года -экипажи дорожного патруля ЦОДД помогли на дорогах 7,6 тысячи водителей. Чаще всего - 4303 раза - патрульные помогали воителям легковых и грузовых автомобилей, которые попали в ДТП на проезжей части и мешали автомобилистам. При этом инспекторы оказали содействие в оформлении почти 1,5 тысяч европротоколов при незначительных авариях. Это во многом помогало избежать образования заторов на дороге», - сказал Юрьев.

Он добавил, что более 3,3 тысячи раз «Дорожный патруль» помогал водителям неисправных легковых и грузовых автомобилей, которые стояли на проезжей части. Наиболее распространенные причины остановки: поломка машины, закончившийся бензин, порванное колесо, а также физическое состояние водителя.

«Кроме того, экипажи отбуксировали 1624 неисправных и аварийных автомобиля, освобождая проезжую часть. При этом около 300 автомобилей, включая грузовой транспорт, было вытянуто из сугробов во время февральского снегопада», - сказал Юрьев.

По его словам, дорожному патрулю также были делегированы полномочия проверять документы при дорожных работах на проезжей части. За полгода экипажи по заданию ситуационного центра ЦОДД 873 раза обращались к исполнителям работ за документами.

Служба «Дорожный патруль» начала работать в ЦОДД в прошлом году, ее целью является помощь водителям на дорогах при ДТП и в случаях поломки автомобилей на трассах, где это помещает движению остального транспорта. Дежурная смена ситуационного центра ЦОДД с помощью системы видеоаналитики мониторит дорожную ситуацию в режиме реального времени и при необходимости дает дорожному патрулю задание оказать содействие в решении проблемы.