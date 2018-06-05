РИАМО - 5 июн. На улицы Москвы выехали еще 15 экипажей Дорожного патруля, они ежедневно проводят мониторинг дорожной ситуации в городе, инспектируют инфраструктуру и при необходимости регулируют движение, сообщил журналистам во вторник руководитель Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства столицы Вадим Юрьев.

«Центр организации дорожного движения правительства Москвы увеличил количество экипажей Дорожного патруля до 25. Теперь улицы города патрулируют 20 легковых автомобилей и пять автомобилей типа пикап», - сказал Юрьев.

Он добавил, что ежедневно экипажи проводят мониторинг дорожной ситуации в городе, инспектируют дорожную инфраструктуру, при необходимости регулируют дорожное движение, оказывают помощь водителям, которые столкнулись с проблемой на дороге, а также взаимодействуют с экстренными службами при ДТП и чрезвычайных ситуациях. Кроме того, присутствие Дорожного патруля на дороге значительно повышает дисциплину участников движения.

«Задания Дорожный патруль получает из ситуационного центра ЦОДД, куда стекается самая оперативная информация о ситуации на дороге. Служба работает круглосуточно и без выходных. Сейчас в штате дорожного патруля работают 50 человек, включая одну девушку», - отметил Юрьев.

Служба Дорожного патруля начала работать в мае 2017 года, ее цель - помощь водителям на дорогах при несерьезных ДТП и в случаях поломки автомобилей на трассах, где это помешает движению остального транспорта.