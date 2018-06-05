РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 июн. Во вторник в Подольске ураганный ветер повалил три дерева, информации о пострадавших пока нет, сообщили «РИАМО в Подольске» свидетели.

«Во вторник утром (5 июня – ред.) от ураганного ветра на дорогу около бывшего Сергеевского переезда упало дерево, которое затруднило движение в сторону области. Дорожную ситуацию ухудшил дождь», – сказал свидетель.

По словам второго очевидца, от этого же ветра в районе военкомата упало дерево и полностью перекрыло дорогу в сторону Москвы.

Еще одно дерево упало на дорогу на улице Свердлова и также мешает проезду автомобилей.

Центр «Фобос» предупреждал, что во вторник в Московском регионе порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду.