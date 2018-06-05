РИАМО (КОРОЛЕВ) - 5 июн. Депутат Московской областной думы Сергей Керселян положительно оценил ремонт подъезда в Королеве, работы были выполнены по губернаторской программе «Мой подъезд», сообщил «РИАМО в Королеве» помощник депутата Николай Гончаров.

Член регионального политсовета Московского областного отделения партии «Единая Россия», депутат Мособлдумы Сергей Керселян в рамках партийного проекта «Городская среда» осмотрел жилой подъезд по улице Папанина, дом №4, где ознакомился с качеством ремонтных работ. Подъезд, в котором недавно были завершены ремонтные работы, депутат осмотрел вместе с представителями управляющей компании «Жилсервис».

«В ходе осмотра подъезда Сергей Керселян положительно оценил качество ремонта и отметил чистоту и порядок обновленного подъезда, который жители успели облагородить цветами. Сами жители дома также остались довольны качеством работ», - сказал Гончаров.

По программе губернатора Московской области «Мой подъезд», в помещениях общего пользования в подъезде выполнены работы по окраске стен, потолков, ограждений лестничных клеток, замене почтовых ящиков, напольного покрытия (плитки), светильников на светодиодные. Стоимость произведенных работ составила 505 тысяч рублей. Также, дополнительно выполнены работы по замене оконных блоков на сумму 134 тысячи рублей.

Всего в Королеве около 3,5 тысяч подъездов. За прошедшие годы по губернаторской программе привели в порядок более тысячи мест общего пользования. В этом году будет отремонтировано еще 760.