РИАМО - 5 июн. В подмосковных Мытищах неизвестный украл автомобиль BMW 7 стоимостью 2,5 миллиона рублей, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«В полицию обратился мужчина с сообщением о том, что с улицы Рождественской в Мытищах неизвестный украл его автомобиль BMW 7 2013 года выпуска», - сказал собеседник агентства.

По его словам, сумма ущерба составила 2,5 тысячи рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело.