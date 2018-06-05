РИАМО (БАЛАШИХА) - 5 июн. Проектирование пешеходного моста через реку Пехорку в квартале «Южное Кучино» подмосковной Балашихи уже началось, построить мост планируют в 2019 году, сообщается в группе квартала в соцсети «ВКонтакте».

Заместитель главы администрации Балашихи Михаил Объедков 4 июня встретился с жителями кварталов «Южное Кучино-1» и «Южное Кучино-2» на улице Речной. Он ответил на вопросы о комплексном благоустройстве, которое началось в квартале, и рассказал о планах по строительству пешеходного моста.

«Здесь планировалось построить два моста: автомобильный и пешеходный, однако застройщик не выполнил свои обязательства. Строительство пешеходного моста даже не начиналось. В текущем году мы сделали тротуар на существующем автомобильном мосту и начали делать проект на отдельный пешеходный мост. В 2019 году мы планируем его построить», - сказал Объедков.

В ходе встречи вместе с жителями было определено место для большой детской площадки. Ее построят в непосредственной близости от будущего моста, детская и спортивная площадки станут «центром притяжения» для жителей обеих частей улицы Речной.