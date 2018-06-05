РИАМО – 5 июн. В России начали действовать поправки в Воздушный кодекс, которые дают право авиакомпаниям в течение года не пускать на борт пассажиров, попавших в их черные списки, решение о внесении в список перевозчик принимает на основе судебного решения, пишет во вторник «Российская газета».

«Теперь российские перевозчики могут совершенно легально вести реестры дебоширов, но они не смогут делиться списками друг с другом из-за требований закона о персональных данных. Таким образом, у хулигана остается возможность летать, но только самолетами другой авиакомпании», — говорится в материале.

Однако, если маршрут обслуживает только один перевозчик, дебошир сможет воспользоваться его услугами при наличии документов, подтверждающих особые обстоятельства, например, смерть близкого человека.

«Решение о внесении в черный список принимает авиакомпания на основе судебного решения по итогам инцидента на борту. Она вправе этого и не делать, ограничившись взысканием денег за вынужденную посадку, если таковая была по вине пассажира. Заказным письмом дебоширу придет уведомление о том, что он включен в реестр, после этого в перевозках ему будет отказано», — добавляется в материале.

Кроме того, дебоширов не будут пускать на борт даже с уже купленными билетами — о том, что они недействительны, должен предупреждать перевозчик при включении в реестр. Человек, который получил уведомление о включении в реестр и покупает авиабилет у турфирм, должен сам проконтролировать, что летит самолетом авиакомпании, у которой он еще не значится в числе дебоширов. В этом случае туроператор никакой ответственности за продажу билетов дебоширам пока не несет.

Как заключается в статье, если гражданин угрожал безопасной эксплуатации самолета, например, баловался с земли лазерной указкой, то авиакомпания, борт которой он «атаковал», также имеет право отказать ему в перевозках.