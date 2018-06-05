РИАМО – 5 июн. Правительство России выделило более 400 миллионов рублей пяти регионам на строительство технопарков и бизнес-инкубаторов, передает во вторник Газета.ru.

«Выделяются средства в размере 408,76 миллиона рублей для предоставления субсидий пяти субъектам Федерации на софинансирование капитальных вложений в строительство бизнес-инкубатора в Калужской области, технопарка «Липецк» в Липецкой области, Тутаевского промышленного парка «Мастер» в Ярославской области, индустриального парка «Сафоново» в Смоленской области, индустриального парка «Аврора» в Республике Дагестан», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабинета министров.

Всего регионы России по итогам 2017-2019 годов получат около 7 миллиардов рублей на развитие технопарков