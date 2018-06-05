РИАМО – 5 июн. Роспотребнадзор предупредил жителей России о случае ближневосточного острого респираторного синдрома в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), сообщает Газета.ru.

«Один лабораторно подтвержденный случай ближневосточного острого респираторного синдрома (MERS-CoV) зарегистрирован в госпитале в Абу-Даби, где пациент находится на лечении в настоящее время. Клинические симптомы, которые впервые появились 4 мая, подтверждены лабораторно», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В настоящее время проводится эпидемиологическое расследование на ферме, которую посещал больной.