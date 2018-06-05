РИАМО - 5 июн. Действующий мэр Москвы Сергей Собянин планирует во время своей кампании к выборам столичного градоначальника в сентябре стимулировать высокую явку, также Собянин пойдет на выборы в качестве самовыдвиженца, пишет во вторник газета «Ведомости».

«Московские власти рассчитывают, что она (явка – ред.) будет на уровне 60% <…> (на прошлых выборах мэра в 2013 году явка составила 32%). Первым объектом особого внимания стали дачники. Сначала Мосгордума по инициативе мэра Собянина продлила время голосования с 20:00 до 22:00, чтобы на участки попали те, кто в воскресенье возвращается с дач. Затем депутаты позаботились о москвичах, которые останутся за городом: им в рамках системы «Мобильный избиратель» предложат голосовать на спецучастках в Подмосковье и других регионах», — говорится в материале.

Другой составляющей борьбы за явку станет мощная кампания по информированию избирателей, аналогичная организованной Центризбиркомом РФ перед выборами 18 марта. Мосгоризбирком объявил на сайте госзакупок конкурс. Его победитель должен будет разработать материалы для общественного транспорта, открытки – приглашения на выборы, наклейки, ручки, магниты, значки, буклеты «Голосовать легко».

Как отмечается в статье, Собянин также планирует пойти на выборы самовыдвиженцем. Кроме того, число доверенных лиц кандидата в мэры недавно было увеличено со 100 до 500 человек – почти как у кандидата в президенты (600).

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября. Ранее Собянин объявил о решении баллотироваться на пост столичного градоначальника на выборах в 2018 году. Также о своем намерении участвовать в выборах мэра объявили экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, глава муниципалитета Красносельский Илья Яшин. КПРФ планирует выдвинуть в мэры бывшего депутата Госдумы и Мосгордумы Вадима Кумина.

Мосгоризбирком уже принял документы от первых двух кандидатов на пост мэра Москвы – председателя Конституционного комитета «К» Алексея Назарова и гендиректора коммерческой организации Игоря Суздальцева.