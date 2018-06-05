РИАМО – 5 июн. В дорожной аварии с участием такси пострадал фронтмен группы «Градусы» Роман Пашков, передает во вторник Газета.ru.
Певец опубликовал фотографии разбитой машины и свое фото, где у него забинтованы голова и рука.
«Со мной все в порядке, в принципе, все оказалось проще, чем я думал», — отметил Пашков в своем аккаунте в Instagram.
Он извинился перед поклонниками за отмену двух концертов группы в Турции.
Пашков в группе «Градусы» отвечает за вокал, музыку и тексты. Самые популярные песни – «Голая» и «Режиссер».
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