РИАМО – 5 июн. В дорожной аварии с участием такси пострадал фронтмен группы «Градусы» Роман Пашков, передает во вторник Газета.ru.

Певец опубликовал фотографии разбитой машины и свое фото, где у него забинтованы голова и рука.

«Со мной все в порядке, в принципе, все оказалось проще, чем я думал», — отметил Пашков в своем аккаунте в Instagram.

Он извинился перед поклонниками за отмену двух концертов группы в Турции.

Пашков в группе «Градусы» отвечает за вокал, музыку и тексты. Самые популярные песни – «Голая» и «Режиссер».