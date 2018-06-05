РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 5 июн. Порядка 12 детей из подмосковного городского округа Котельники отправятся отдыхать в международный палаточный лагерь «Криничка» Республики Беларусь, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«С 29 июня по 7 июля порядка 12 детей из Котельников отдохнут в международном палаточном лагере в Гомельской области Республики Беларусь. Сопровождать ребят будут сотрудники администрации и тренер по вольной борьбе нашей спортивной школы. Особо приятно, что все мероприятия, которые проводятся в этом лагере, направлены на сплочение детей. Они изучают культуру и историю других стран. Каждый день у ребят будет посвящен определенной тематике», - сказал врио главы Котельников Андрей Булгаков.

Детей обеспечат палатками и инвентарем. Они сами будут готовить еду на костре.

Булгаков отметил, что в лагере отдохнут ребята из России, Беларуси, Украины. Дети будут чествовать ветеранов, посетят с экскурсией большое количество исторических мест и мест воинской славы. Для них организуют спортивные мероприятия. Их ждут ежедневные дискотеки, с 8:00 у них начинается зарядка, на вечерней линейке им вручают грамоты, организован и тихий час.

«В лагере отдыха особое внимание уделено вопросам безопасности. Круглосуточно будут дежурить сотрудники МЧС, врачи скорой помощи. Вода заводится дистиллированная, постоянно осуществляются проверки санитарно-эпидемиологической службой», - отметил Булгаков.

Международный палаточный лагерь для детей и подростков под открытым небом «Криничка» в Рогачевском районе расположен в деревне Ходосовичи на берегу озера Доброе. Дети из Котельников посещают данный лагерь на протяжении 16 лет.