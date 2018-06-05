РИАМО - 5 июн. ЦППК назначила 38 дополнительных ночных пригородных поездов на время проведения чемпионата мира по футболу, который стартует с 14 июня, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Дополнительные электропоезда АО «Центральная ППК» и ОАО «РЖД» назначили на 9 направлениях Мосузла с 27 на 28 июня, с 3 на 4 июля, с 11 на 12 июля 2018 года», – говорится в сообщении.

Болельщики имеют право на бесплатный проезд в электропоездах ЦППК в дни проведения матчей чемпионата мира в столице России (также бесплатные проездные документы оформляются в течение четырех часов после окончания игры).

Получить билет с нулевой стоимостью можно в кассах компании или у кассиров-контролеров при предъявлении FAN ID и билета на футбольный матч. Аккредитованные лица ЧМ-2018, волонтеры и неаккредитованные журналисты также имеют право на бесплатный проезд при предъявлении соответствующих документов.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».

В Московской области будут базироваться девять сборных команд. Помимо национальной команды России, здесь остановятся команды Португалии, Франции, Аргентины, Ирана, Перу, Мексики, Бельгии и Туниса.