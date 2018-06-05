РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 июн. В подмосковном Подольске водитель легковушки врезался в припаркованную машину, от удара он погиб на месте, говорится в сообщении группы пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городскому округу.

Двадцать девятого мая в 12:25 водитель автомобиля «Лада Приора» не справился с управлением и въехал в припаркованную машину во дворе дома №5 на улице Молодежная в Подольске.

«Водитель, двигаясь по дворовой территории, совершил наезд на припаркованную автомашину ВАЗ-2111, которая от удара совершила наезд на стоящую автомашину ВАЗ-2107», – говорится в сообщении.

Водителем «Лады Приоры» оказался 50-летний житель Тамбовской области, он погиб на месте.