РИАМО - 5 июн. Россельхознадзор признал ветеринарный препарат «Габивит Se», который выпустило ООО «НПК «Асконт+» (Московская область), не соответствующим установленным требованиям качества и приостановил его реализацию, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

При проведении контроля качества лекарственных средств для ветеринарного применения, выявлено несоответствие установленным требованиям качества образца лекарственного препарата производства ООО «НПК «Асконт+» (Московская область) «Габивит Se» (серия 6010118, срок годности 01.01.2019) по показателю «содержание витамина D3», отобранного управлением Россельхознадзора по Кабардино-Балкарской Республике и Республике Северная Осетия-Алания.

«Реализация указанной серии лекарственного препарата для ветеринарного применения приостановлена. В случае обнаружения данной серии недоброкачественного лекарственного препарата для ветеринарного применения просим незамедлительно проинформировать управление Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям», - отмечается в сообщении.

Производителя данного лекарственного препарата - ООО «НПК «Асконт+» - проинформировали о необходимости проведения мероприятий в соответствии с требованиями законодательства.