РИАМО - 5 июн. Крым, Тверская и Тульская области, Алтайский край, Калужская, Ярославская, Владимирская, Московская, Вологодская и Ростовская области входят в топ-10 самых фестивальных регионов России для событийного туризма, говорится в сообщении пресс-службы туристического сервиса Tvil.ru.

«По 2% голосов в опросе о самых «фестивальных» регионах летом набрали Московская область (фестивали «Усадьба Jazz», «Зарайский ратный сбор», «Битва при Молодях» и «Вар-варенье»), Вологодская область (фестивали «Кирилло-Белозерская осада», «Железное поле», «Морошка» и «Сугорье»), и Ростовская область (фестивали «Донская уха», «Пухляковский берег Дона», Bridge of Arts и «ДонФест»), - говорится в сообщении.

По результатам опроса, Крым набрал 38% всех голосов туристов с фестивалями «Барабулька» в Феодосии, «Боспорские врата» в Керчи, Koktebel Jazz Party в Коктебеле, ZB Fest в Балаклаве и Extreme Крым на мысе Тарханкут, Тверская область (15% голосов) с фестивалями «Нашествие», «У Пожарского в Торжке» и «Селигерский рыбник»), Тульская область (11% голосов) с фестивалями «Дикая Мята», «Толстой Weekend», День пряника и Фестиваль крапивы.

В первой пятерке также набравшие по 9% голосов Алтайский край с фестивалями «АлтайФест», «Шукшинские дни на Алтае» и «Медовый спас на Алтае» и Калужская область с фестивалями «Архстояние», «МотоМалоярославец» и Folk Summer Fest.

В ходе соцопроса любители событийного туризма в первой десятке также отметили Ярославскую область (8% голосов) с фестивалями «Доброфест», «Пир на Волге», «Фестиваль Мыши» и «Углече Поле» и Владимирскую область (4% голосов) (праздник огурца, праздник топора, Горохов день и Левитановский фестиваль).