РИАМО - 5 июн. В Московской области за январь-апрель 2018 года показатель смертности от болезней органов дыхания уменьшился на 39,5%, говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства здравоохранения.

«По данным Росстата, смертность населения Московской области от болезней органов дыхания за январь-апрель 2018 года снизилась на 39,5%. Всего от заболеваний дыхательной системы умерло на 526 человек меньше, чем за аналогичный период прошлого года», - сообщил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

Он также отметил, что по данному показателю Подмосковье находится на втором месте в ЦФО.

«В Московской области прослеживается тенденция к снижению смертности жителей региона от болезней системы органов дыхания. Отмечу, что, как и при любом заболевании, залог успешного лечения - ранняя диагностика, а также профилактика заболеваний: ведение здорового образа жизни, отсутствие переохлаждений. Напрямую с развитием этой группы болезней связаны такие вредные привычки, как курение и систематическое употребление алкоголя», - заявил Марков.

Министр также напомнил, что одним из ключевых методов выявления заболеваний органов дыхания является диспансеризация. Так, за четыре месяца 2018 года в результате диспансеризации впервые выявлено 1,9 тысячи случаев болезней данной группы.