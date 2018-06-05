РИАМО – 5 июн. Дорожные аварии в столице чаще всего происходят в результате лобовых столкновений, наезда на препятствие и припаркованные машины, в то же время в городе сократилось число ДТП с участием велосипедистов и мотоциклистов, сообщил начальник Госавтоинспекции Москвы Виктор Коваленко.

«Всего за 4 месяца этого года в Москве зарегистрировано 2,4 тысячи ДТП. За аналогичный период прошлого года эта цифра составила чуть более 2,5 тысяч дорожно-транспортных происшествий. Если делить по видам ДТП, в основном это лобовые столкновения, наезды на препятствие и припаркованный транспорт», - сказал Коваленко в интервью ТАСС, опубликованном во вторник.

Он добавил, что последствия таких ДТП зачастую летальные.

Коваленко также уточнил, что в столице практически решен вопрос с освещением кольцевой автодороги и до конца этого года должен решиться вопрос освещения других опасных участков дорог столицы.

Кроме того, число ДТП с участием велосипедистов и мотоциклистов сократилось, этому способствовало повышение культуры поведения участников дорожного движения.

«Сейчас в Москве развивается велодвижение, появляется велосеть, зоны отдыха. И, должен отметить, что количество ДТП сокращается. Появляется некая культура общения как у велосипедистов, так и у других участников дорожного движения. Если в прошлом году мы сократили ДТП с велосипедами на 18,3%, то за 4 месяца этого года уже на 26,3% - это о многом говорит», — подчеркнул Коваленко.

Он отметил, что в этом году в Москве зарегистрирован один случай гибели велосипедиста. Всего с начала 2018-го произошло 14 ДТП с участием велосипедистов и 56 - с участием мотоциклистов. За январь-апрель погибли два водителя мотоциклов.