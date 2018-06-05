РИАМО - 5 июн. Мужчина ранил пожилую женщину ножом в ходе возникшей ссоры в подмосковной Дубне, подозреваемый задержан, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

По его словам, из дома на улице Мира в Дубне была госпитализирована женщина 1950 года рождения с ножевым ранением брюшной полости.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции за совершенное преступление установлен и доставлен в ОМВД мужчина», - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что преступление совершено в ходе внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре. По данному факту было возбуждено уголовное дело.