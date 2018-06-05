РИАМО (БАЛАШИХА) - 5 июн. В микрорайоне Железнодорожный подмосковной Балашихи полиция разыскивает пропавшую три дня назад пожилую женщину, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Балашихинское».

«Отделом полиции по микрорайону Железнодорожный МУ МВД России «Балашихинское» разыскивается Соцкова Валентина Ивановна 1950 года рождения, местонахождение которой неизвестно со 2 июня 2018 года», - говорится в сообщении.

На вид женщине 65-68 лет, рост 165-170 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальное, волосы темно-русые волнистые, собранные сзади в пучок, глаза карие.

Была одета в рубашку белого цвета с темно-красными крупными клетками, юбка длинная до пола коричневого цвета, закрытые босоножки белого цвета, при себе имела хозяйственную матерчатую сумку темного цвета.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Соцковой, просят сообщить по телефонам: 8(495)527–54–86, 8(495)527–72–11 или 112.