РИАМО - 5 июн. Власти Москвы одобрили строительство водопровода от деревни Сосенки до Троицка, проект планировки охватывает территорию в 129,6 гектара, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК) на заседании 31 мая 2018 года одобрила проект планировки магистрального водопровода (Д=400-1000) от деревни Сосенки до города Троицк со строительством регулирующих водопроводных узлов «Станиславль» и «Красная Пахра» (ТиНАО) и согласилась с целесообразностью внесения соответствующих изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) города Москвы», - говорится в сообщении.

Проект планировки охватывает территорию в 129,6 гектара. Новый водопровод пройдет от деревни Сосенки до Троицка вдоль Калужского шоссе, соединив четыре существующих водозаборных узла.

«Длина его составит 27,8 тысячи метров. При реализации проекта будут построены два регулирующих водопроводных узлов «Станиславль» и «Красная Пахра»», - пояснил председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Константин Тимофеев.

По его словам, создание нового водопровода улучшит обеспечение водоснабжением поселений Краснопахорское, Десеновское, Щаповское, Сосенское, Рязановское, Филимонковское, городского округа Троицк, питьевой водой, отвечающей всем требованиям СанПиН.

Проект планировки будет реализован за счет средств адресной инвестиционной программы.