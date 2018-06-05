РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 июн. На время июньских праздников регистрационно-экзаменационное отделение ГИБДД Люберец меняет режим работы, 10 и 12 июня они работать не будут, говорится в сообщении службы пропаганды ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«В период празднования Дня России отдел ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» будет принимать граждан по вопросам предоставления госуслуг по регистрации транспортных средств, приему экзаменов и выдаче водительских удостоверений – 11 июня по предварительной записи, через ЕПГУ с 9:00 до 18.00; 13 июня – в режиме «живой очереди» через терминалы с 9:00 до 18:00 (13:00 – 14:00 – обеденный перерыв). 10 и 12 июня – выходные дни», – отмечается в сообщении.

Оплата установленных сборов и платежей будет возможна в кассовых узлах, расположенных на территории отдела ГИБДД, а также посредством сервисов оплаты услуг в интернете.