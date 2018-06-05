РИАМО - 5 июн. Количество зарегистрированных договоров долевого участия (ДДУ) в столице увеличилось на треть за январь-апрель 2018 года, по сравнению с аналогичным периодом 2017-го, при этом с 2013 года сроки государственной регистрации сократились более чем в четыре раза: с 30 до 7 дней, сообщается на сайте управления Росреестра по Москве.

«Согласно общероссийской статистике, Москва в I квартале 2018 года вошла в топ регионов по количеству зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве. За период с января по апрель 2018 года в столице зарегистрировано 29 тысяч ДДУ на жилые и нежилые объекты недвижимости, что на 32% больше, чем за аналогичный период 2017 года, и на 61% – чем за 4 месяца 2016 года», — говорится в сообщении.

При этом с 2013 года сроки государственной регистрации сократились более чем в четыре раза: с 30 до 7 дней. В 2016 году государственная регистрация первого договора участия в долевом строительстве осуществлялась в течение 10 рабочих дней; в 2018 году такие договоры регистрируются за 7 рабочих дней.

Как уточняется в сообщении, также повышается уровень правовой экспертизы подаваемых в Росреестр документов. В частности, регистратор проверяет соответствие заявленных в проектных декларациях характеристик объектов недвижимости; соответствие видов разрешенного использования под строительство земельных участков и другое. С октября 2017 года в случаях регистрации ДДУ в Росреестре обязательно проверяется факт уплаты застройщиком обязательных взносов в компенсационный фонд.

«Статистика свидетельствует о росте спроса на столичном рынке долевого строительства. Во избежание рисков и для защиты прав его участников, государство усиливает контроль на этом рынке. В Москве результат пристального внимания властей как на федеральном, так и городском уровне очевиден: несколько лет назад в столице насчитывалось более сотни объектов, числящихся проблемными, сегодня – не более 3,5 десятков», — отметил руководитель столичного Росреестра Игорь Майданов.

Он добавил, что в столице фиксируют все больше признаков смещения популярности ДДУ в сторону классического ипотечного кредитования.