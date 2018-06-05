РИАМО - 5 июн. Застройщик жилого комплекса «Испанские кварталы» в новой Москве получил право открыть продажи в двух многоквартирных домах в составе второй очереди, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Комитет одобрил ООО «А101» реализацию гражданам по договорам участия в долевом строительстве жилых многоквартирных домов №3, №4 с нежилыми помещениями в составе второй очереди комплексной застройки территории ЖК «Испанские кварталы»», - сказал председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.

Также в мае комитет выдал еще одно заключение о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям закона о долевом строительстве №214-ФЗ (ЗОС): была одобрена реализация квартир в двух многоэтажных домах ЖК «Бунинские луга» по адресу: поселение Сосенское, деревня Столбово.

При этом, в мае в выдаче ЗОС по четырем заявкам от инвесторов было отказано. Еще 54 заявки находятся в работе. Решения по ним примут в июне.

«Всего с начала года в Комитет поступило 186 заявок на получение заключения о соответствии, по 73 из них было выдано положительное заключение. Основной причиной отказов традиционно остается некорректное заполнение проектной декларации. Такие заявки мы направляем застройщику на доработку, после чего он может снова подать документы на получение ЗОС», - напомнил Тимофеев.

Согласно 214-ФЗ, с 1 января 2017 года застройщик, прежде чем открыть продажи в проекте, обязан получить ЗОС, поскольку без предоставления данного документа Росреестр не имеет права регистрировать первый договор долевого участия (ДДУ). В Москве услугу по выдаче ЗОС оказывает Москомстройинвест.

В настоящее время в столице действуют более 119 тысяч ДДУ на сумму около 1,1 триллиона рублей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что строительство жилья в столице «во многом основано на ипотеке и средствах дольщиков, и большинство из них получают в срок качественное жилье».