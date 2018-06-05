РИАМО - 5 июн. В одну из больниц подмосковной Балашихи госпитализировали женщину с ножевым ранением, которое она получила в ходе ссоры со знакомой, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

По его словам, в микрорайоне Гагарина в Балашихе в больницу доставили женщину с колото-резаной раной брюшной полости.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции за совершенное преступление установлена и доставлена в МУ МВД женщина», - говорится в сообщении.

Он пояснил, что преступление совершено в ходе внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре. По данному факту возбуждено уголовное дело.