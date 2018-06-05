РИАМО - 5 июн. В Подмосковье сертификаты на улучшение жилищных условий в текущем году уже получили почти 430 молодых семей, на эти цели потратили более 530 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище», которая действует в Московской области с 2007 года, позволяет ежегодно оказывать финансовую поддержку в приобретении комфортного жилья нескольким сотням молодых семей Подмосковья.

«С начала года в Подмосковье вручены сертификаты на улучшение жилищных условий 429 молодым семьям, включенным в список претендентов на получение социальных выплат. В список претендентов на получение соцвыплат в 2018 году включены еще две молодые семьи, которые получат сертификаты уже в июне», – сказал министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

По его словам, в этом году в Московской области господдержку на улучшение жилищных условий получат на 90 молодых семей больше, чем в прошлом.

Общий объем выделенных всем семьям средств в 2018 году составляет более 535 миллионов рублей из консолидированного бюджета региона. При этом из бюджета Московской области на эти цели выделено более 322 миллионов рублей, 106 миллионов рублей направлено из бюджета федерального уровня и еще 107 миллионов – из бюджетов муниципальных образований, пояснил министр.

В 2018 году в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» принимают участие семьи из 63 районов и городских округов Московской области, соглашения с которыми министерство стройкомплекса региона впервые в этом году заключило на площадке государственной информационной системы «Электронный бюджет».

Лидерами среди муниципальных образований по количеству предоставленных жилищных субсидий молодым семьям являются Наро-Фоминский городской округ, в котором господдержку получили 54 молодые семьи, Рузский городской округ – 23 молодые семьи и городской округ Шатура – 17 семей.

Условия участия в подпрограмме предполагают, что претендовать на получение социальной выплаты могут молодые семьи без детей или имеющие одного ребенка и более, неполные семьи с одним и более детей, а также молодые семьи, имеющие одного и более детей, где один из супругов не является гражданином РФ. При этом возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не должен превышать 35 лет. При этом многодетные молодые семьи имеют первоочередное право на получение социальной выплаты.

Семьям, которые нуждаются в улучшении жилищных условий и имеют одного или более ребенка, предоставляются социальные выплаты на приобретение или строительство жилья в размере не менее 35% расчетной стоимости жилья, а молодым семьям, не имеющим детей, – не менее 30%.