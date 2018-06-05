РИАМО (БАЛАШИХА) - 5 июн. На улице Спортивная в Балашихе автобус врезался в опору линий электропередач, никто не пострадал, сообщил представитель ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

«Четвертого июня в 17:10 на улице Спортивная автобус наехал на опору линий электропередач, пострадавших нет», – сообщил представитель ГИБДД.

Он добавил, что автобус следовал по маршруту №110. По словам очевидцев, столб быстро заменили, электроснабжение восстановили.