РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 июн. Свыше 32 тысяч услуг оказали многофункциональные центры подмосковных Люберец жителям городского округа в мае 2018 года, сообщил «РИАМО в Люберцах» глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Люберецкие МФЦ в мае оказали жителям городского округа 32 566 услуг. Из них федеральных – 22 602, региональных – 3 082 и муниципальных – 6 882», - сказал Ружицкий.

По его словам, нагрузка на каждое окно в среднем составляет 34 человека в день. Среднее время обслуживания одного клиента в мае - 10 минут 52 секунды. Среднее время ожидания составило 13 минут 51 секунду.