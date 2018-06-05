РИАМО (БАЛАШИХА) - 5 июн. В микрорайоне Кучино подмосковной Балашихи автомобиль сбил девушку и скрылся с места происшествия, сообщил представитель ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

«Второго июня в 22:05 в микрорайоне Кучино на пересечении Носовихинского шоссе с улицей Почтовой на пешеходном переходе автомобиль совершил наезд на девушку. Водитель скрылся с места происшествия, в настоящее время он разыскивается», - сказал представитель.

Он также добавил, что девушка обратилась в полицию только на следующий день, в настоящее время она находится в удовлетворительном состоянии.