РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 июн. В подмосковном Лыткарине 28 и 29 июля состоятся соревнования по вейкбордингу, посвященные памяти погибшей сноубордистки из Люберец Дарьи Гумен, сообщается в Instagram-аккаунте вейкпарка.

Двадцать пятого апреля в одной из квартир в городском округе Люберцы было обнаружено тело 15-летней школьницы Дарьи Гумен. По предварительным данным, после уроков она пошла в гости к своей подруге. Гумен была победительницей и участницей многих соревнований по вейкбордингу.

«В нашем вейкпарке 28-29 июля пройдет важное мероприятие - соревнования «Вейк-звезда» памяти Дарьи Гумен. Надеемся, что вы еще ничего не успели запланировать на эти даты и будем рады видеть всех у себя в гостях», - говорится в сообщении.

С дополнительной информацией можно ознакомиться на сайте.

Прощание со школьницей состоялось 28 апреля в подмосковном Жуковском. Ее похоронили на Малаховском кладбище. Третьего июня прошло 40 дней со дня смерти Дарьи.