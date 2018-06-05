РИАМО – 5 июн. В работе социальной сети Instagram произошел сбой, на это жалуются пользователи из США, Новой Зеландии, Сингапура, Индонезии и других стран, сообщает во вторник Газета.ru.

«Пользователи жалуются на невозможность открыть приложение либо на невозможность обновить ленту новостей. Также сообщается о проблемах с сайтом социальной сети», — говорится в сообщении.

О сбоях в работе Instagram сообщают пользователи из США, Новой Зеландии, Сингапура, Индонезии и других стран.

Как уточняется в сообщении, предыдущий сбой Instagram произошел 18 мая, тогда проблемы также коснулись обновления ленты новостей.