РИАМО – 5 июн. На российский рынок вышел китайский платежный сервис WeChat Pay, позволяющий оплачивать товары с помощью приложения на мобильном телефоне, сервис ориентирован на приезжающих в РФ граждан КНР, пишет во вторник газета «Ведомости».

«WeChat Pay работает на основе мессенджера WeChat, который, по данным компании, установлен более чем у 900 миллионов китайцев. Для оплаты на кассе сканируется QR-код, сгенерированный системой. Россия стала 17-й страной в мире, где заработал WeChat Pay», - говорится в статье.

Сервис ориентирован на приезжающих в Россию китайцев: пока WeСhat Pay позволяет оплачивать покупки только гражданам КНР, по словам председателя совета директоров Sendy Игоря Ключникова. Количество пользователей WeСhat Pay не раскрывается.

WeСhat является частью интернет-гиганта Tencent, входящего в большую тройку китайских компаний наряду с Baidu и Alibaba. WeСhat есть практически у каждого китайца, кроме того, правительство запустило пилот по созданию виртуальной ID-карты, которая будет являться удостоверением личности, а авторизация будет проходить через WeChat.

ЦУМ работает над организацией приема WeСhat Pay уже несколько месяцев и планирует запустить оплату с помощью сервиса в ближайшее время. Число покупателей из Китая за год выросло на 70%. Одна из причин – сервис China Friendly, включающий прием карт Union Pay и оплату с помощью китайских систем WeChat и Alipay, а также появление указателей на китайском языке и работу консультантов. Другие факторы – «политика миланских цен» и широкий ассортимент: китайцы очень восприимчивы к модным новинкам.

Предложить своим клиентам принимать WeСhat Pay скоро могут банки ВТБ и «Русский стандарт». ВТБ заинтересован в сотрудничестве с WeChat Pay, отметил вице-президент госбанка Алексей Киричек, объясняя это ростом количества туристов, приезжающих из Китая в Россию. Однако о деталях проекта с WeChat Pay говорить преждевременно, указывает Киричек.

Смысл Alipay и WeСhat Pay в том, что они предоставляют пользователю единый интерфейс – приложение для телефона, которое может использовать разные источники фондирования, причем потребитель может их менять по своему усмотрению, уточнил председатель ассоциации «Электронные деньги» Виктор Достов. К китайским платежным приложениям можно привязать дебетовые или кредитные карты, электронные деньги и другое.