РИАМО - 5 июн. Тридцать учреждений образования – 18 школ и 12 детских садов – построят за счет городского бюджета в новой Москве в ближайшие три года, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

Как отметил руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин, в настоящее время в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) за счет городского бюджета строят 10 социальных объектов – шесть детсадов и четыре школы.

«В этом году активизировалось строительство школ и садиков за счет бюджета. Если в 2012-2017 годах город профинансировал возведение в ТиНАО двух школ и пяти детсадов, то в 2018-2020 годах по поручению мэра Сергея Собянина планируется строительство 30 объектов: 18 школ и 12 детских садов», - сказал Жидкин.

Он добавил, что школы и детсады в ТиНАО строятся за счет Адресной инвестиционной программы. Только в этом году их финансирование составляет порядка 5,5 миллиардов рублей.

За последние шесть лет в новой Москве ввели более 50 социально значимых объектов.