Три человека пострадали в подмосковном Домодедово в результате наезда иномарки. Пешеходы получили травмы. Погибших нет.
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Три человека пострадали в подмосковном Домодедово в результате наезда иномарки. Пешеходы получили травмы. Погибших нет.
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